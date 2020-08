Come funziona la lotta alla povertà nella Cina di Xi Jinping (Di lunedì 10 agosto 2020) Nonostante la crisi dovuta al covid-19, entro la fine del 2020 Pechino vuole aiutare cinque milioni e mezzo di cinesi a uscire dalla povertà assoluta. Viaggio nella contea di Xing, una delle dieci zone più povere del paese. Leggi Leggi su internazionale

Come funziona la lotta alla povertà nella Cina di Xi Jinping

Liu Jun non ha i denti davanti a parte i due canini, il che lo fa sembrare un simpatico vampiretto dalla fronte alta. Un Dracula triste, che lavora sei giorni a settimana sottoterra, in una miniera di ...

Bielorussia, l’eterno Lukashenko vince il sesto mandato con l’80% dei voti. Proteste: ucciso un manifestante, 200 arresti

Aleksandr Lukashenko riconfermato presidente della Bielorussia per il sesto mandato con con l’80,23% dei voti. Si chiude con questo risultato diffuso dall’agenzia si stampa statale la tornata elettora ...

