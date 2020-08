Calciomercato Toro: Giampaolo vuole Krunic ma il Milan resiste (Di lunedì 10 agosto 2020) Calciomercato Toro, Giampaolo insiste per Krunic, il Milan invece resiste, cercando di prendere tempo in qualche modo Calciomercato Toro, Giampaolo insiste per Krunic, il Milan invece resiste, cercando di prendere tempo in qualche modo. OBBIETTIVO Toro- Tra gli obiettivi di mercato del nuovo Torino di Giampaolo c’è anche Rade Krunic, centrocampista del Milan e conosciuto bene dal tecnico: il club rossonero, però, secondo quanto riportato da La Stampa, non intenderebbe privarsi del giocatore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

