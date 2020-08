Bonus Covid per 5 parlamentari: “Dovrebbero dimettersi e chiedere scusa” (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Cresce la polemica in Italia per i 5 parlamentari che hanno richiesto ed ottenuto il Bonus Covid di 600 euro per le partite Iva. I protagonisti della spiacevole vicenda sono 3 deputati della Lega, un pentastellato ed un renziano. Tutti e cinque godono di uno stipendio da parlamentare di circa 12 mila euro al mese. A lanciare la segnalazione è stata direttamente la direzione centrale Antifrode, Anticorruzione e Trasparenza dell’Inps, mentre oggi sul caso è intervenuto anche il senatore napoletano Sandro Ruotolo: “Dovrebbero dimettersi e chiedere scusa” tuona il giornalista. “Tre deputati – spiega Ruotolo con un tweet – sarebbero leghisti, uno dei 5 Stelle e l’altro di Italia Viva. I 5 eletti avrebbero ... Leggi su anteprima24

