Beirut, la clamorosa accusa di una reporter (Di lunedì 10 agosto 2020) "Perché vuoi parlare con noi? Cosa hai da dire? Israele, il nostro nemico, non ci ha fatto quello che tu ci hai fatto. Israele, il nemico, non ha sganciato una bomba nucleare su nessuno degli stati arabi. Ci hai distrutti. Dopotutto, l'apparato di sicurezza di Hezbollah controlla il porto di Beirut. Non c'è controversia su questo. Quindi, se sapevi del nitrato di ammonio e non hai fatto nulla, sei da biasimare. Se non lo sapevi allora non stai svolgendo il tuo lavoro, sia tu che quelli che controllano il porto. Tutto quello che dirai oggi è irrilevante. Solo una cosa devi dire: siamo responsabili dell'incidente e siamo criminali. Israele non ci ha fatto quello che ci hai fatto tu! Non nel 1982 e non nel 2006". Queste sono state le parole che Dima Sadek, ex speaker della televisione libanese Lbc, ha pronunciato, rivolgendosi ad Hassan ... Leggi su nicolaporro

Beirut nel caos, la folla assalta i ministeri Impiccato il manichino del leader Hezbollah

La rabbia di una città devastata e di un intero Paese, scivolato da mesi nel baratro del collasso economico e politico, è scoppiata, con azioni senza precedenti da parte dei manifestanti anti-governat ...

