Atac: a Roma vanno in fiamme due autobus in un solo giorno (Di lunedì 10 agosto 2020) Non sarà l’estate più rovente del decennio, ma i mezzi Atac continuano a fare registrare disagi e andare drammaticamente a fuoco. Succede stamattina in tarda mattinata tra viale Regina Margherita e Viale Nomentana quando un autobus della linea 19 ha preso fuoco con le fiamme divampate dal vano motore nella parte posteriore del mezzo. Sono in corso accertamenti per individuare le cause dell’incendio, ma sembra essere implicato il sistema di alimentazione. L’autista ha provato a spegnere le fiamme, mentre sono intervenuti anche i vigili del fuoco; di certo la scena non è passata inosservata agli occhi degli utenti dei social network che hanno prontamente postato le immagini dell’ultimo disastro dell’azienda di mezzi pubblici Romana. ... Leggi su giornalettismo

