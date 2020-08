Antonio Banderas, i 60 anni di Zorro in piena rinascita (Di lunedì 10 agosto 2020) Giunto alla soglia dei 60 anni, Antonio Banderas li festeggia in piena rinascita e nuova gloria. L'attore spagnolo, sex symbol di fama internazionale e molto amato anche in Italia, nato a Malaga il 10 ... Leggi su gazzettadelsud

marcogiannelli3 : Ma come Antonio Banderas 60 anni - anna_annie12 : RT @anna_annie12: Cinema, Antonio Banderas compie 60 anni: da Matador a Zorro, i sue migliori film. FOTO | Sky TG24 - lillydessi : Antonio Banderas compie 60 anni: bellezza intramontabile da latin lover - anna_annie12 : Cinema, Antonio Banderas compie 60 anni: da Matador a Zorro, i sue migliori film. FOTO | Sky TG24 - SkyTG24 : Cinema, Antonio Banderas compie 60 anni: da Matador a Zorro, i sue migliori film. FOTO -