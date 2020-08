Van Aert mister Ripartenza Che doppietta a Sanremo (Di domenica 9 agosto 2020) Dopo le Strade Bianche il belga si impone nuovamente battendo . per pochi centimetri Alaphilippe che aveva trionfato lo scorso anno. Leggi su quotidiano

Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi #9agosto ? È Pirlo la nuova guida della Juve ? Troppo Messi per il Napoli… - Eurosport_IT : VAN AERT, ANCORA LUIIIIII ???? Dopo Strade Bianche, il belga vince anche la @Milano_Sanremo dopo un testa a testa d… - MediasetTgcom24 : Ciclismo, il belga Van Aert vince la Milano-Sanremo #milano - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Buongiorno con la #primapagina di oggi #9agosto ? È Pirlo la nuova guida della Juve ? Troppo Messi per il Napoli ????? Ca… - MarcoSforzato : RT @Gazzetta_it: #Buongiorno con la #primapagina di oggi #9agosto ? È Pirlo la nuova guida della Juve ? Troppo Messi per il Napoli ????? Ca… -