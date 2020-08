Show Messi, Napoli sconfitto e fuori dalla Champions (Di domenica 9 agosto 2020) BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Napoli non riesce nell’impresa al Camp Nou e saluta la Champions League agli ottavi di finale. Dopo aver tenuto aperti i giochi all’andata, gli uomini di Gattuso cedono nettamente al ritorno col punteggio di 3-1, complice una serata perfetta del solito Lionel Messi. Gli spagnoli indirizzano la sfida già nel primo tempo, poi gestiscono il parziale nella ripresa. Gli azzurri partono con coraggio, colpendo un palo dopo due minuti con il sinistro di Mertens. Al 10′ l’episodio che sblocca la gara: Lenglet spinge Demme (non per l’arbitro) e incorna in rete. Al 23′ ecco il raddoppio che porta la firma di Messi: l’argentino scappa via sul vertice dell’area e trova il 2-0 calciando quasi da terra. Poco dopo viene annullato il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

