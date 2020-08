Se giochi a specchio col Barcellona, perdi. È matematico (Di domenica 9 agosto 2020) Passata la notte, resta quella sensazione di aver avuto l’occasione della vita e di non essertela nemmeno giocata. E non è una piacevole sensazione. Ed è stata una di quelle occasioni che chissà quando passerà più. Lo stesso Gattuso ha ammesso che contro questo Barcellona si poteva fare di più. Almeno osare, aggiungiamo noi. L’allenatore nel post-partita ha ovviamente anche difeso il proprio lavoro. Il rifugio nel possesso palla è ormai diventato un classico. Come l’avviso di garanzia a Citaristi (tesoriere della Dc) ai tempi di Tangentopoli: ne ricevette 74. Restano due cose. Quel che abbiamo scritto a caldo: “fondamentalmente non c’è stata partita”; e una domanda: ma qual era il piano per vincerla? È vero, il Napoli ha avuto più possesso palla del ... Leggi su ilnapolista

AndreaZ1967 : @FabRavezzani @TuminoMaurizio Riletto con attenzione Se adesso vogliamo fare i giochi di parole sul 'per prima cos… - LelloConso : @JorgeTrimy @MonEleonora @Azzurra6671 bèh si parlava di stile e infantilismo, ti ha portato un esempio di 'infantil… - italiantolove : Datemi uno specchio d'acqua, della terra e... un escavatore e mi divertirò un sacco!!! #basilicata #love… - Freek43186057 : @ETRUSCO13316691 @YouTube Io ti ho vista già eri in mezzo a tutte le parole.....ti ho vista fare i giochi con lo specchio ......bella? -

Ultime Notizie dalla rete : giochi specchio Crash Bandicoot 4: i dettagli sulla nuova modalità N.Verted Tom's Hardware Italia Crash Bandicoot 4 – Valanga di Novità dallo State of Play

Crash Bandicoot è tornato e si fa tutto nuovo in Crash Bandicoot 4: It’s About Time . Durante l’evento “State of Play” di Sony, è stata rivelata una nuovissima modalità di gioco che sarà aggiunta all ...

Juventus-Lione 2-1: non basta Ronaldo, bianconeri eliminati

La Juventus non ci sarà in Portogallo per giocare la Final Eight di Champions League. I bianconeri stasera hanno battuto 2-1 il Lione, che ha quindi superato il turno grazie alla vittoria per 1-0 dell ...

Crash Bandicoot è tornato e si fa tutto nuovo in Crash Bandicoot 4: It’s About Time . Durante l’evento “State of Play” di Sony, è stata rivelata una nuovissima modalità di gioco che sarà aggiunta all ...La Juventus non ci sarà in Portogallo per giocare la Final Eight di Champions League. I bianconeri stasera hanno battuto 2-1 il Lione, che ha quindi superato il turno grazie alla vittoria per 1-0 dell ...