Sarri Juventus, il retroscena: due giocatori avevano rotto con lui (Di domenica 9 agosto 2020) Sarri Juventus – Nonostante il nono scudetto consecutivo la Juventus ha esonerato Maurizio Sarri. Fatale per il tecnico toscano la sconfitta negli ottavi di Champions contro il Lione, e ora sulla panchina bianconera c’è Andrea Pirlo. Nel frattempo emergono dei retroscena sull’addio di Sarri: due giocatori avevano rotto con lui, il motivo è chiarissimo. Sarri Juve, il retroscena: due giocatori avevano rotto con lui Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla “Gazzetta dello Sport” i due giocatori che non avrebbero gradito alcune scelte di Sarri sarebbero Chiellini e ... Leggi su juvedipendenza

juventusfc : Ufficiale | Maurizio Sarri sollevato dall'incarico. - DiMarzio : #Juventus, esonerato Maurizio #Sarri - FabrizioRomano : Maurizio Sarri è stato esonerato: non è più l'allenatore della #Juventus ???? @SkySport - marial__t : RT @Corriere: ?? La Juventus ha scelto Andrea Pirlo per il dopo Sarri - Onestidal2007 : RT @Onestidal2007: @EdoardoMecca1 #Pirlo è un salto nel buio è una scommessa più grande di quella per #Sarri, ma spero alla fine stravinta… -