Rino Gattuso non digerisce il ko di Barcellona (Di domenica 9 agosto 2020) Mister ma vede gli aspetti positivi nella prestazione dei suoi ragazzi. “Il rimpianto è tanto perché abbiamo avuto mezz’ora di blackout”. Così Ringhio ai microfoni di Sky. “Abbiamo preso tre gol incredibili e poi c’è un gol da rivedere. E’ troppo facile però parlare dell’arbitro dopo la partita”. “Ho visto una squadra che ha iniziato con personalità ma non abbiamo dato continuità. Mi fa rabbia prendere gol da calcio d’angolo dal Barcellona. Abbiamo giocatori forti, ma per diventare grandi serve una mentalità diversa da quella dimostrata in questi mesi” ha aggiunto. “Abbiamo creato il doppio delle occasioni, però abbiamo pagato gli errori commessi. Sono soddisfatto, perchè potevamo vincere ma abbiamo pagato anche il fatto che ... Leggi su laprimapagina

