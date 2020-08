Rapolano (Siena) – Tragico incidente al Setino in moto con il figlio (Di domenica 9 agosto 2020) Stava viaggiando con il figlio lungo la comunale vecchia di Rapolano in sella ad una Suzuki 650: lo schianto contro una Fiat Panda proveniente dalla direzione opposta è stato devastante. Grave incidente stradale in Toscana. Stefano Magi 51 anni, di Monte San Savino, stava viaggiando con il figlio lungo la comunale vecchia di Rapolano in sella ad una Suzuki 650: lo schianto … Leggi su periodicodaily

