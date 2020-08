Ponza, ragazzo di 28 anni trovato morto in un giardino (Di domenica 9 agosto 2020) Tragedia sull’isola di Ponza, dove questa mattina un ragazzo romano di 28 anni è stato trovato morto in un giardino di un’abitazione. Si tratta di Gianmarco Pozzi, ex campione di kickboxing che lavorava come buttafuori in un locale dell’isola pontina. Il corpo presentava una ferita alla testa. Secondo i carabinieri potrebbe trattarsi di un tragico incidente. Mario Bonito L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera

