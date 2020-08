Morta Franca Valeri, aveva appena compiuto 100 anni (Di domenica 9 agosto 2020) E’ Morta una delle attrici più amate dal popolo italiano Franca Valeri. aveva appena compiuto 100 anni ricevendo affetto e stima per i suoi meriti. Era nata il 31 luglio del 1920 a Milano, il suo vero nome era Norsa che poi cambiò in Valeri ispirandosi a un noto poeta francese Paul Valery. Franca Valeri: inizio della carriera Durante la guerra essendo ebrea scappò con la madre e nel dopoguerra in contrasto con la famiglia cominciò la sua carriera da autodidatta prima recitando in piccole parti in teatro e in seguito alla radio. Iniziò a recitare alla fine degli anni quaranta con la compagnia del Teatro dei Gobbi dove si trasferì a Parigi portando ... Leggi su quotidianpost

Corriere : ?? È morta Franca Valeri - chedisagio : ?? E da grande attrice, esce di scena con classe e in silenzio. Addio, grande Franca È morta Franca Valeri, avev… - Agenzia_Ansa : E' morta Franca Valeri. L'attrice aveva appena compiuto 100 anni - Tatolina321 : Ironia, di cui tanto si ciarla qui, spesso a sproposito. Ciao Franca, mi hai fatto sorridere e ridere tanto. La fig… - askanews_ita : E’ morta Franca Valeri, aveva appena compiuto 100 anni #FrancaValeri -