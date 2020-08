La tragedia colpisce "L'amica geniale": addio a Marco, l'attore stroncato da un tumore a 33 anni (Di domenica 9 agosto 2020) Una tragedia. Un fulmine a ciel sereno: è morto ad appena 33 anni Marco Malapelle, napoletano, che lavorava come attore, attrezzista e macchinista nel mondo del cinema e della tv e del teatro. Tra le altre, aveva lavorato sul set di Un posto al sole e de L'amica geniale, serie dove ha anche interpretato un ruolo. Se ne è andato a 33 anni per un tumore. Un dolore che colpisce il rione Stella, quartiere d'orgine, dove Marco era soprannominato "O gemello" perché aveva un fratello che, proprio come lui, lavorava nel mondo dello spettacolo. Il cordoglio viaggiava sui social. Toccante il ricordo dell'attore e regista Vincenzo Pirozzi: "Marco non era un ... Leggi su liberoquotidiano

raimondoschiavo : RT @CentroItalArabo: Esplosioni a #Beirut: una tragedia che colpisce un paese devastato dalla crisi economica - italo_araboSard : Esplosioni a #Beirut: una tragedia che colpisce un paese devastato dalla crisi economica - CentroItalArabo : Esplosioni a #Beirut: una tragedia che colpisce un paese devastato dalla crisi economica - fanpage : Terribile tragedia familiare - x_francesco : RT @LauraBerardi10: È straziante guardare le immagini di una città devastata. Un pensiero per le vittime e i feriti di quest’ennesima trage… -