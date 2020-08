Il Napoli è fuori dalla Champions. Ma Mertens fa la pizza, Demme si chiama Diego, e il popolo è contento (Di domenica 9 agosto 2020) La mentalità perdente della tifoseria napoletana è una compagna di vita che non abbandona mai il popolino azzurro. Con serena rassegnazione si aspettava la normale, puntuale, fisiologica vittoria del Barcellona. Che è puntualmente arrivata. Nessun dramma per carità, o forse sì, ma è avvilente la gioia con cui si vuole rimanere fermi sempre allo stesso punto. È avvilente la mentalità del presepe, per cui oggi tanti si battono il petto per l’ultima partita di Callejòn in azzurro, ma possiamo solo augurargli buona fortuna dopo sette stagioni, con l’ultimo anno da incubo. Perché il Napoli non ha mai realizzato un’impresa come quella vissuta e celebrata dal Lione contro la Juve dell’amatissimo ex Sarri? La prova del Napoli di ieri sera è stata di avvilente ... Leggi su ilnapolista

