GP Brno, Binder vince la gara davanti a Morbidelli. Rossi 5° (Di domenica 9 agosto 2020) Bradley Binder vince la sua prima gara in MotoGP a Brno, davanti a Morbidelli e Zarco. Rossi rimonta fino al 5° posto, male Ducati, Vinales e Quartararo Un weekend di grandi sorprese quello di Brno per la MotoGP: dopo la pole di Johann Zarco, la gara se l’aggiudica Brad Binder con la sua KTM. Il sudafricano (primo in assoluto a vincere nella classe Regina) fa il vuoto alle sue spalle e si mette davanti a Morbidelli (primo podio in carriera) e lo stesso Zarco. Grande prova di forza da parte dell’esordiente, scattato in seconda fila ed autore di una grande rincorsa prima di conquistare il gradino più alto del podio. Ben 4 sono stati i secondi di ... Leggi su zon

