Giappone: Nagasaki commemora 75 anni da bomba atomica (Di domenica 9 agosto 2020) TOKYO, 09 AGO - A tre giorni dalla commemorazione dei 75 anni dall'orrore nucleare di Hiroshima, la città di Nagasaki ha rievocato oggi la sorte analoga subita dopo il lancio della bomba atomica da ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

