Francesca Pascale, l’idea di Vladimir Luxuria: “Forse Berlusconi già sapeva…” (Di domenica 9 agosto 2020) È senza ombra di dubbio il gossip dell’estate. La presunta love story tra Francesca Pascale e Paola Turci è finita sulla bocca di tutti e ha attirato a sé, fra i tanti commenti positivi, anche qualche critica. Ma a difendere la coppia ci pensa Vladimir Luxuria, che ipotizza: “Non escludo che Berlusconi già sapesse dell’orientamento sessuale almeno bisex di Francesca“. Il gossip dell’estate Nessuno si sarebbe mai immaginato che Francesca Pascale e Paola Turci sarebbero diventate la coppia più chiacchierata dell’estate. La Pascale ha detto addio a Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, dopo lunghi anni di relazione l’una al fianco ... Leggi su thesocialpost

Selvaggia Lucarelli e Sandra Amurri sono ai ferri corti. Scoppia la lite sui social tra le due ex colleghe dopo un articolo su Francesca Pascale e Paola Turci. Sandra ha commentato su Facebook: “Su Li ...E' il gossip dell'estate, quello che vorrebbe una love story in corso tra Francesca Pascale, ex compagna di Berlusconi, e Paola Turci, cantante. Beccate in barca insieme tra baci e coccole al largo de ...