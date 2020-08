Feltre, scossa di terremoto, il boato è stato avvertito in tutta la zona (Di domenica 9 agosto 2020) Feltre, scossa di terremoto, il boato è stato avvertito in tutta la zona. E’ avvenuto pochi minuti prima delle 17 di questo pomeriggio il terremoto con epicentro tra i comuni di Lamon e Sovramonte. Grande è stato lo spavento per la popolazione residente nella zona del Feltrino, anche se il terremoto è stato percepito in … L'articolo Feltre, scossa di terremoto, il boato è stato avvertito in tutta la zona è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

