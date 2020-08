Coronavirus, decuplicato il numero dei contagiati under 19: allarme per i giovani (Di domenica 9 agosto 2020) Il 12,8% dei colpiti è al massimo diciottenne, oltre il 50% nella fascia 19-50. L’età mediana è scesa dai 68 anni di inizio aprile ai 39 dell’ultimo mese. Diversi nuovi casi di giovani e giovanissimi rientrati dalle vacanze all’estero Leggi su corriere

