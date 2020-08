Carabinieri intervengono in borghese per calmare la rissa, ma vengono picchiati (Di domenica 9 agosto 2020) rissa tra 'bande' di giovani fuori da un locale: i Carabinieri intervengono in borghese, e vengono picchiati. E' successo ad Ossana, in Val di Sole, dove nella serata di sabato 8 agosto è scoppiato un ... Leggi su trentotoday

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri intervengono Lite e botte sulla spiaggia. Intervengono i carabinieri LA NAZIONE Rieti, incendio al magazzino Coop a Passo Corese

Il fuoco ha riguardato il magazzino che serve il punto vendita. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito. © RIPRODUZIONE RISERVATA ...

Giardini Naxos, cadavere in mare recuperato dai Sommozzatori dei Carabinieri

Nella mattinata è stata segnalata la presenza di un cadavere in mare a Giardini Naxos. Il corpo è stato localizzato nello specchio d’acqua antistante il lungomare di Schisò, incastrato sotto la scogli ...

