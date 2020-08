Calciomercato – Inter sempre in vantaggio per Tonali, ma ora la Juventus può tornare alla carica (Di domenica 9 agosto 2020) Inter sempre in vantaggio sulla Juventus per Tonali C’è sempre l’Inter in vantaggio su Tonali, ma le vicende delle ultime ora in casa Juventus con l’esonero di Sarri e la chiamata di Pirlo potrebbero cambiare le carte in tavola. Secondo Tuttosport, infatti, il neo allenatore bianconero apprezza molto il talento del Brescia. I nerazzurri da settimane ha guadagnato la pole position sul centrocampista e aspettano la conclusione dell’Europa League per concludere l’affare, ma Fabio Paratici è pronto a riallacciare i contatti sia con l’agente Beppe Bozzo che con il presidente Massimo Cellino per verificare margini di inserimento. L'articolo ... Leggi su intermagazine

