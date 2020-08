Trovata nuda in spiaggia a Cattolica, 19enne denuncia: “Mi hanno violentato” (Di sabato 8 agosto 2020) La ragazza, in vacanza in Riviera con la famiglia, era semi-incosciente. Aveva trascorso la serata con un amico, poi il buio. Il referto parla di abuso sessuale presunto Leggi su lastampa

