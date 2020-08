"Tempo di riflessioni". Ronaldo, due anni buttati? Juve ridimensionata con Pirlo, il portoghese tentato dal clamoroso addio (Di sabato 8 agosto 2020) Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus. Sostituisce l'esonerato Maurizio Sarri: clamoroso ribaltone firmato dal presidente Andrea Agnelli, che ha fatto un salto nel vuoto non consono allo stile bianconero. In meno di 24 ore ha cacciato l'allenatore toscano e lo ha rimpiazzato con uno che ha zero panchine in serie A: un rischio enorme, considerando che la squadra ha evidenti problemi strutturali e anche con la carta di identità. Cambiare la guida tecnica potrebbe non bastare, fermo restando che il feeling tra Sarri e diversi giocatori non è mai sbocciato. A partire da Cristiano Ronaldo, che probabilmente nelle prossime ore sarà interessato da voci insistenti di una partenza da Torino: scenario che non sembra poi così improbabile, dato che la Juve sembra ... Leggi su liberoquotidiano

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus. Sostituisce l’esonerato Maurizio Sarri: clamoroso ribaltone firmato dal presidente Andrea Agnelli, che ha fatto un salto nel vuoto non consono allo s ...

Andrea Pirlo nuovo allenatore della Juventus

TORINO. Andrea Pirlo sarà il nuovo allenatore della Juventus. La scelta del club bianconero arriva dopo un incontro in sede tra l’ex giocatore bianconero, appena nominato tecnico della Juve Under 23, ...

