Smartphone Huawei senza Android e con Harmony OS in futuro? CEO Yu incalza (Di sabato 8 agosto 2020) In un futuro non molto lontano avremo Smartphone Huawei senza Android ma piuttosto con Harmony OS, ossia il sistema operativo proprietario del produttore cinese omonimo? La strada verso questa direzione sembra di nuovo segnata dopo le parole del CEO del brand Richard Yu di questi giorni e ore. Proprio Yu, intervenuto alla China Information Technology Conference 2020, ha rivelato quali saranno i prossimi piani volti alla introduzione del sistema operativo proprietario su sempre più dispositivi del marchio cinese. I progetti futuri (su questo non c'è alcun dubbio) prevedono che la soluzione software sia sempre più utilizzata su tutto l'ecosistema di prodotti hardware dell'azienda. Il tutto è pensato anche nell'ottica di smarcarsi del tutto da ... Leggi su optimagazine

antocalderone : Huawei e il suo ecosistema di prodotti e servizi: ecco come sta crescendo| - wordweb81 : Smartphone #Huawei senza #Android e con #HarmonyOS in futuro? CEO Yu incalza - AlfredoAldo13 : Cuffie wireless Bluetooth 5.0 perfette quando giochi o guardi video. ACQUISTA ORA - Investireoggi : EMUI 11 e 10, doppio upgrade per gli smartphone Huawei - infoitscienza : Aggiornamenti su smartphone Huawei e Honor mensili o trimestrali? Novità con patch di agosto -