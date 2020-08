“Senza mascherina sul pullman e nei locali, ora mi sento in colpa”: il racconto della diciottenne positiva dopo viaggio in Croazia (Di sabato 8 agosto 2020) Un viaggio di maturità organizzato con un’agenzia “per stare più tranquille“. Ma dal viaggio in pullman fino ai locali, mascherine mai indossate perché “i ragazzi, gli animatori e i conducenti non la portavano, ci siamo lasciate andare”. E al ritorno, i sintomi del coronavirus. In un’intervista al Corriere della Sera una delle due ragazze tornate positive in Croazia, ripercorre le tappe della vacanza. Dove nessuno, tantomeno chi avrebbe dovuto vigilare sul rispetto delle regole, ha preso le precauzioni necessarie. “Mi sento in colpa verso i miei amici e la mia famiglia”, dice: in totale, una trentina di persone sono ora in isolamento. Il gruppo era composto da quattro persone: avrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : La 18enne di Padova: “Ho preso il Covid in Croazia, 7 giorni senza mascherina. Ora mi sento in colpa” - HuffPostItalia : La 18enne di Padova: “Ho preso il Covid dopo 7 giorni senza mascherina in Croazia. Ora mi sento in colpa per i miei' - HuffPostItalia : Lo sfogo dell'infermiera: 'Imbecilli. Senza mascherina, mentre io sudo nello scafandro' - fattoquotidiano : “Senza mascherina sul pullman e nei locali, ora mi sento in colpa”: il racconto della diciottenne positiva dopo via… - mslibrarycard : La mascherina è il mio nuovo amore perché mi permette di: 1. Sbadigliare liberamente 2. Avere intere conversazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : “Senza mascherina Recalcati: “La libertà è vuota senza solidarietà” la Repubblica