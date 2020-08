Sau, missione compiuta a Benevento (Di sabato 8 agosto 2020) Benevento - missione compiuta. Marco Sau si riprende la A a suon di gol e con qualche prodezza delle sue, roba da incorniciare in un campionato così difficile come quello di B. L'estate scorsa aveva ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Sau, missione compiuta a #Benevento: Il sardo con 13 gol è stato decisivo per la promozione: aveva lasciato deluso… -

Ultime Notizie dalla rete : Sau missione

Corriere dello Sport

BENEVENTO - Missione compiuta. Marco Sau si riprende la A a suon di gol e con qualche prodezza delle sue, roba da incorniciare in un campionato così difficile come quello di B. L'estate scorsa aveva l ...Ascoli Benevento finisce 2-4 per gli ospiti ma, nonostante la pesante sconfitta il Picchio si salva senza bisogno dei play out. Sau, Barba, Insigne e Moncini vanno a segno per i campani, di Morosini e ...