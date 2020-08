Riforma giustizia: non c’è separazione carriere, solo divieto ritorno in magistratura per chi entra in politica (Di sabato 8 agosto 2020) . Il disegno di legge opera, inoltre, una profonda revisione del sistema elettorale dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura Leggi su firenzepost

ROMA – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato un disegno di legge che dispone la delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziar ...

Con il decreto agosto "interventi per il Sud di portata storica", cashback e riforma del Csm

Nella serata di ieri, 7 agosto 2020, il premier Giuseppe Conte ha parlato di "misure significative" che sono state approvate dall'esecutivo a chiusura del Consiglio dei ministri. È stato infatti dato ...

ROMA – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato un disegno di legge che dispone la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario. Nella serata di ieri, 7 agosto 2020, il premier Giuseppe Conte ha parlato di "misure significative" che sono state approvate dall'esecutivo a chiusura del Consiglio dei ministri.