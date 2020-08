Over Edizioni e Censis, libri sul cambiamento della società post Covid (Di sabato 8 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – La casa editrice Over Edizioni e il Censis hanno avviato una nuova collaborazione per capire, attraverso la pubblicazione di saggi, ricerche e rapporti sempre attuali, come è destinata a cambiare la nostra società dopo il Covid-19, che ha modificato stili di vita e abitudini. La Collana nasce con tre significativi titoli dedicati ai temi della silver economy, del lavoro e dell'agricoltura tutti accomunati dall'analisi delle conseguenze dirompenti della pandemia.Titoli che il Censis ha sviluppato insieme al sindacato UGL, a Tendercapital, tra i player internazionali indipendenti più attivi nel settore dell'asset management e alla Fondazione Enpaia, l'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in ... Leggi su liberoquotidiano

