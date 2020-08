Napoli, 21enne investe adolescenti che attraversano la strada: morta una 15enne (Di sabato 8 agosto 2020) Notte tragica a Napoli. Un 21enne a bordo della sua Smart ha travolto due adolescenti mentre attraversavano la strada. Una delle ragazze, la 15enne Maya Gargiulo, è morta dopo l’impatto sull’asfalto. La sua amica, di appena 14 anni, è sotto shock, ma fortunatamente viva. Se l’è cavata con diverse fratture, fra cui una alla gamba. Maya e la passione per il calcio L’incidente è avvenuto in piazza Carlo III, a Napoli, intorno all’1 di notte. Il 21enne al volante della sua Smart ForFour dice di non aver visto le ragazze. Il violentissimo impatto ha sfondato il suo parabrezza. Maya Gargiulo, 15 anni, è stata colpita in pieno dalla vettura e poi sbalzata sull’asfalto. Inutili i ... Leggi su thesocialpost

