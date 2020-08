Meteo Australia, ondata di freddo con nevicate. Gelo anomalo (Di sabato 8 agosto 2020) Anche in Australia il Meteo invernale si è sensibilmente irrigidito a causa di una irruzione d’aria antartica. Si sono avute nevicate sino a quote molto basse (anche vari gradi sottozero), e temperature insolitamente rigide. La neve, a più riprese, spesso con temporali e forte vento, si è vista nei rilievi a bassa quota, e a tratti anche sulla costa meridionale. La neve è giunta dopo l’ondata di freddo. La cittadina di Keith, posta nell’entroterra tra le grandi citta di Adelaide e Melburne, ha registrato una temperatura minima, record di -4.7°C. Lo stato Australiano di Victoria è il più colpito dal freddo insolito. Comunque, tali eventi Meteo sono ciclici, ... Leggi su meteogiornale

