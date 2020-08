Marvel's Avengers sarà più ricco su PS4 e PS5, un video con i bonus in-game dedicati agli utenti Sony (Di sabato 8 agosto 2020) Marvel's Avengers ha fatto molto discutere in questi giorni, grazie ad una notizia che vedeva il personaggio di Spider-Man giocabile in esclusiva nelle versioni PS4 e PS5 del titolo. Questo, grazie all'influenza di Sony, la quale detiene parte dei diritti cinematografici del personaggio e ha permesso la realizzazione di un videogioco PS4 dedicato all'Arrampicamuri.Se pensavate che Spider-Man fosse l'unico bonus per i futuri giocatori di Marvel's Avengers su PS4/PS5, allora dovrete ricredervi: Sony ha pubblicato da poco un nuovo trailer dedicato al titolo Crystal Dynamics e Square Enix, nel quale vengono illustrati i bonus in-game per chi lo giocherà su hardware PlayStation.Oltre al personaggio extra, ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Marvel Avengers Marvel Avengers | La nostra prova della beta Tom's Hardware Italia Marvel's Avengers nasconde un'importante missione segreta nella beta, ecco come trovarla

La beta di Marvel's Avengers è ora disponibile per tutti i giocatori PS4 che hanno prenotato il gioco. Al suo interno sono presenti parecchi contenuti, fra cui le prime missioni della campagna single ...

Marvel's Avengers, la beta su PS4 ha grossi problemi di frame rate

La beta di Marvel's Avengers attualmente disponibile su PS4 ha grossi problemi di frame rate, come dimostra anche il test effettuato per l'occasione da Contra Network. NOTIZIA di Tommaso Pugliese — 08 ...

La beta di Marvel's Avengers è ora disponibile per tutti i giocatori PS4 che hanno prenotato il gioco. Al suo interno sono presenti parecchi contenuti, fra cui le prime missioni della campagna single ...La beta di Marvel's Avengers attualmente disponibile su PS4 ha grossi problemi di frame rate, come dimostra anche il test effettuato per l'occasione da Contra Network. NOTIZIA di Tommaso Pugliese — 08 ...