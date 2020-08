Libano: «Non ci fermeremo finché non andranno via. Il tempo è scaduto». Le voci della rivolta di Beirut – Il video (Di domenica 9 agosto 2020) A esplodere è la protesta contro il governo: i libanesi sono scesi nuovamente per le strade della capitale ferita, per ricordare i morti delle terribili esplosioni del 4 agosto nella zona del porto di Beirut: esplosioni che hanno causato più di 150 persone vittime – e tanti ancora sono i dispersi – più di 5mila feriti e centinaia di migliaia di abitanti sfollati. Il bilancio di oggi, 8 agosto, è di centinaia di feriti e di un poliziotto morto negli scontri. «L’esplosione di martedì ha cambiato qualcosa, sembra la goccia che fa traboccare il vaso», racconta su Radio Bullets la giornalista Barbara Schiavulli, inviata di guerra e direttrice della testata specializzata in podcast di esteri. Si trova a Beirut per raccontare quello che sta accadendo in ... Leggi su open.online

