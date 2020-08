Legata e uccisa in casa, svolta sull’omicidio dopo 14 anni: caso riaperto (Di sabato 8 agosto 2020) Il caso Corcino Gil viene riaperto dopo ben 14 anni. La trentenne dominicana fu assassinata ad Alessandria nel giugno 2006. Ora emergerebbero nuovi indizi sul presunto autore dell’omicidio, che avrebbero spinto i carabinieri a riaprire le indagini. Si chiamava Altagracia Corcino Gil, la trentenne dominicana ritrovata morta il 29 giugno 2006 ad Alessandria, precisamente in … L'articolo Legata e uccisa in casa, svolta sull’omicidio dopo 14 anni: caso riaperto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

rep_torino : Legata e uccisa in casa, svolta in un cold case di Alessandria [aggiornamento delle 17:08] - rep_torino : Legata e uccisa in casa, svolta in un cold case di Alessandria [aggiornamento delle 17:08] - quotidianopiem : Legata e uccisa, Si riapre un caso di omicidio di prostituta di 14 anni fa - solops : Legata e uccisa, Si riapre un caso di omicidio di prostituta di 14 anni fa - StudioConti : Legata e uccisa in casa, svolta in un cold case di Alessandria -

Ultime Notizie dalla rete : Legata uccisa Legata e uccisa, su tracce omicida dopo 14 anni ANSA Nuova Europa Legata e uccisa in casa, dopo 14 anni il caso viene riaperto

A distanza di 14 anni si riapre il caso sull'omicidio di Corcino Gil, la prostituta dominicana uccisa ad Alessandria nel 2006. Ora i carabineiri del comando provinciale hanno in mano nuovi indizi e so ...

Legata e uccisa in casa, svolta in un cold case di Alessandria

Un delitto efferato, in un alloggio del centro storico a due passi dal duomo di Alessandria, torna a far parlare dopo 14 anni. I carabinieri hanno riaperto le indagini sull'omicidio di Altagracia Corc ...

A distanza di 14 anni si riapre il caso sull'omicidio di Corcino Gil, la prostituta dominicana uccisa ad Alessandria nel 2006. Ora i carabineiri del comando provinciale hanno in mano nuovi indizi e so ...Un delitto efferato, in un alloggio del centro storico a due passi dal duomo di Alessandria, torna a far parlare dopo 14 anni. I carabinieri hanno riaperto le indagini sull'omicidio di Altagracia Corc ...