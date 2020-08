Lazio, fiocco azzurro in casa Inzaghi: è nato il piccolo Andrea (Di sabato 8 agosto 2020) ROMA - Festa in casa Lazio , è nato il piccolo Andrea Inzaghi, figlio del tecnico biancoceleste e della moglie Gaia. A darne l'annuncio è la stessa compagna dell'allenatore direttamente su Instagram: '... Leggi su corrieredellosport

ROMA - Festa in casa Lazio, è nato il piccolo Andrea Inzaghi, figlio del tecnico biancoceleste e della moglie Gaia. A darne l’annuncio è la stessa compagna dell’allenatore direttamente su Instagram: “ ...

