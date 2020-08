L’amore tra Hezbollah e il nitrato d’ammonio (Di sabato 8 agosto 2020) Ieri il presidente libanese Michel Aoun ha detto che l’esplosione che ha devastato Beirut potrebbe essere stata causata “da negligenza o da un’interferenza straniera con un missile oppure una bomba”. Come no. Mentre la rabbia dei libanesi minaccia di esplodere da un momento all’altro per avere scope Leggi su ilfoglio

Elena16743820 : Buongiorno mondo e ai fan??L'amore che c'è tra l'idolo e il fan è bello molto resistente come un diamante come gli… - Mariademattei12 : RT @ToniaCate: @oyadogan Cara Signora io non riesco a dormire ,per le farfalle allo stomaco che sto sentendo vedendo l'amore che sta nascen… - beefymusclefan : RT @Ozzofanbears1: ????: Bravo, ragazzo. Bravo... Tu sei tanto bravo. Il più bravo di tutti. Si. Proprio tutti tutti...?????? La carezza sulla… - Timon_bo : sono qui accanto a te mio caro l'amore e nei tuoi baci di amore mi baci sognar tra i tuoi baci e mi perdo nei tuoi… - sogniciavarrini : RT @Anndolphin4: #ciavarrini Piccola sei tutto quello che voglio Quando sei qui tra le mie braccia Sto trovando difficile credere Che siamo… -

Ultime Notizie dalla rete : L’amore tra FOTO - Smalling: "Devastato per non poter finire la stagione. Il vostro amore è speciale" Il Romanista