La ricetta del gazpacho di lampone. L’aperitivo spagnolo è servito (Di sabato 8 agosto 2020) ricetta di Maria Teresa Di Marco e Marie Cécile Ferré, foto di Maurizio Maurizi, tratte da “gazpachos” (Guido Tommasi Editore). INGREDIENTI X 4:5 pomodori molto maturi 400 g lamponi freschi 50 g peperone rosso 2 scalogni 100 g cetriolo 50 ml aceto di vino rosso invecchiato 1 cucchiaio di aceto balsamico di Modena 100 ml olio extravergine di oliva 200-300 ml acqua sale a piacere qualche foglia di basilicoun pizzico di pepe Procedimento Sbollentate i pomodori, pelateli ancora caldi ed eliminate i semi. Mondate gli scalogni, il cetriolo e lavate il peperone. Tagliate tutte le verdure e mettetele nel boccale del frullatore insieme agli altri ingredienti. Chiudetelo e lasciate marinare in frigo per qualche ora. Trascorso questo tempo, frullate a lungo fino a ottenere una polpa semiliquida e uniforme. Riponetela in frigo ... Leggi su iodonna

Ultime Notizie dalla rete : ricetta del Biscottificio Mattei, ritrovata un'antica cappelliera del 1904 con una ricetta di Pellegrino Artusi tvprato.it I consigli per una grigliata di ferragosto perfetta

ALESSANDRIA – Per i millennials, presi ormai dall’anglofonia galoppante di questi anni, è il barbecue mentre per i più tradizionalisti è la grigliata. C’è poi chi la chiama bbq, brace o semplicemente ...

Melanzane sott’olio a crudo, la ricetta della nonna

Di ricette per le melanzane sott’olio se ne trovano a bizzeffe, sia su Internet che nei libri di cucina. Ormai è un classico della tradizione italiana, nato tra le mura domestiche grazie all’ingegno d ...

