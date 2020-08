La Juventus smentisce all’Ansa: “Paratici non è in discussione” (Di sabato 8 agosto 2020) Ore frenetiche in casa bianconera, all’indomani dell’eliminazione della Vecchia Signora dalla Champions League. L’esonero di Maurizio Sarri è stato seguito da alcune voci che mettevano in discussione anche il direttore sportivo Fabio Paratici, che resta per ora aggrappato alla Juventus. Ecco la smentita dei bianconeri all’Ansa: “Sono totalmente infondate le voci di un allontanamento di Fabio Paratici dalla Juventus”.(ANSA). Foto: Juventus Twitter L'articolo La Juventus smentisce all’Ansa: “Paratici non è in discussione” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

