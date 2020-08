Isola dei Famosi e Jeremias Rodriguez, parla ex tronista: “Dovevo esserci io al suo posto”, il retroscena (Di sabato 8 agosto 2020) Vi ricordate di Luca Dorigo? L’ex tronista di Uomini e Donne, intervistato per #TvLO la webtv senza filtri in diretta Instagram, ha svelato un retroscena legato alla partecipazione di Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi. Isola dei Famosi e Jeremias Rodriguez, ex tronista: “Dovevo esserci io al suo posto” Due anni fa dovevo entrare a L’sola... L'articolo Isola dei Famosi e Jeremias Rodriguez, parla ex tronista: “Dovevo esserci io al suo posto”, il retroscena proviene da Blog Tivvù - La tivvù in ... Leggi su blogtivvu

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei Anche quest'estate Capri si conferma l'isola dei sogni e dei grandi yacht Positanonews Un grosso masso si è staccato dalla Grotta Azzurra di Isola Bella. Non ci sono feriti. Divieto di balneazione in tutta la zona

Tarormina – Un grosso masso si è staccato sul lato destro di ingresso della Grotta Azzurra, situata nel Parco Marino dell'Isola Bella di Taormina e per fortuna non c’erano bagnanti. E’ subito interven ...

Lunga fila di banchetti ieri al Mercatino dei Bambini

MONTESILVANO – Al secondo appuntamento dell’estate 2020 tanti i bambini accompagnati dai familiari che ieri sera hanno partecipato nell’”Isola dei Bambini” al Mercatino dei Bambini di Amare Montesilva ...

