Injustice 3 è in arrivo? Ed Boon sarà ospite all'evento DC FanDome (Di sabato 8 agosto 2020) Giusto ieri vi avevamo riportato che Rocksteady, software house nota per la serie Batman Arkham, stava sviluppando un titolo inedito dedicato alla Suicide Squad, team di villain e anti-eroi dell'universo DC.Sebbene sia stato condiviso solo un piccolo teaser, ci è stato assicurato che avremmo avuto presto un reveal completo: per la precisione, l'appuntamento è al prossimo 22 agosto all'evento DC FanDome.Ebbene, sembra proprio che i videogiocatori fan dei supereroi avranno presto un altro motivo per cadere in preda all'hype: a quanto pare, all'interno della manifestazione, sarà presente come ospite d'onore nientemeno che Ed Boon, sviluppatore di NetherRealm e padre di Mortal Kombat. Se vi è sfuggito il nesso, vi ricordiamo che ... Leggi su eurogamer

