Giro di Polonia, pazzesca prova di forza di Evenepoel: vince la 4ª tappa e la dedica a Fabio Jakobsen (Di sabato 8 agosto 2020) prova di forza davvero clamorosa di Remco Evenepoel, che si mette in tasca la quarta tappa del Giro di Polonia in maniera davvero esaltante. Il corridore della Deceuninck-QuickStep non lascia scampo ai propri rivali nella frazione regina della corsa polacca, attaccando ai -50 km e tagliando da solo il traguardo con un minuto e mezzo di vantaggio su Fuglsang. Grazie a questo successo, dedicato allo sfortunato Jakobsen, Evenepoel si prende anche la maglia da leader, sfilandola ad un anonimo Carapaz, caduto a metà giornata e giunto al traguardo con un distacco superiore ai tre minuti. Una vittoria che permette a Evenepoel, salvo sorprese dell’ultim’ora nella tappa ... Leggi su sportfair

Fabio #Jakobsen, questa la vinci eh!! ??????? - Una giornata intera col numero 75 ripiegato nella tasca, 50km in solitaria per arrivare da solo sul traguardo e celebrar…

18.53: Quinto posto a oltre 3 minuti per Diego Ulissi, primo degli azzurri che difende così la top 5 in classifica, poi Kelderman e Malecki 18.49: seconda piazza per Fuglsang che è stato il più attivo ...

