Gattuso: “Nei primi 10 minuti potevamo fare due gol. Dobbiamo avere una mentalità diversa” (Di sabato 8 agosto 2020) Rino Gattuso, allenatore del Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: “C’è tanto rimpianto, abbiamo avuto mezz’ora di blackout. Da rivedere il primo gol, ma è facile parlare degli arbitri. Io ho visto una squadra che ha fatto la partita che doveva, a parte quella mezz’ora di vuoto. Ho visto una squadra che ha messo in grandissima difficoltà il Barcellona. Nei primi 10 minuti potevamo segnare due gol. La cosa che mi fa più rabbia è prendere gol da calcio piazzato dal Barcellona. Io alleno giocatori forti, ma per diventare giocatori importanti serve una mentalità diversa da quella che a tratti abbiamo mostrato in questi mesi che io sono qua”. Aveva la sensazione di poter sempre far male al Barcellona? “Se leggiamo i dati, ... Leggi su alfredopedulla

CalcioPillole : #Gattuso nel post gara: 'C'è tanto rimpianto, abbiamo avuto mezz'ora di blackout. Ho visto una squadra che ha messo… - ma_allora : Apprezzo molto l'analisi della partita fatta da Gattuso e le sue parole sulle prospettive future, spero trovino riscontro nei fatti. - Mojopin16 : @Torrenapoli1 Un po servirebbe un allan vecchio stile... ma ho l’impressione che piu che nei singoli la squadra sia… - Crabb19563047 : @Torrenapoli1 Perso male. Quando hai tre occasioni nitide nei primi 15 minuti devi almeno inquadrare la porta. Erro… - DiegoPicaro : @SpudFNVPN Ma secondo te, il non rinnovo di gattuso qualche parola leggera di adl nei confronti di sarri la sett sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso “Nei Hysaj, 'o mese nunn'è ssempe 'e trentuno - ilNapolista IlNapolista