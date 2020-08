Focolai in Emilia-Romagna, 'colpa dei giovani tornati dalle vacanze all'estero' (Di sabato 8 agosto 2020) 'I Focolai che abbiamo sul territorio sono prevalentemente dovuti a ragazzi giovani che tornano dalle vacanze all'estero, nelle quali probabilmente non hanno avuto le precauzioni dovute o non erano in ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Focolai Emilia Covid, i giovani e le vacanze all'estero. Allarme focolai in Emilia Romagna il Resto del Carlino Coronavirus, allarme focolai in Emilia-Romagna: “Colpa dei giovani”

Focolai in Emilia-Romagna, «colpa dei giovani tornati dalle vacanze all'estero»

L’assessore alle Politiche per la salute in Emilia-Romagna, Raffaele Donini, lancia dura accuse dopo i nuovi casi di Coronavirus in regione. Il Coronavirus torna a far tremare l’Emilia Romagna, e non ...«I focolai che abbiamo sul territorio sono prevalentemente dovuti a ragazzi giovani che tornano dalle vacanze all'estero, nelle quali probabilmente non hanno avuto le precauzioni dovute o non erano in ...