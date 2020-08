Esonero Sarri: spuntano i like di Emre Can, Douglas Costa e Mandzukic alla notizia (Di sabato 8 agosto 2020) Esonero Sarri: spunta a sorpresa il like galeotto di Emre Can, Mario Mandzukic e Douglas Costa alla notizia del licenziamento Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Juve. Ufficializzato l’Esonero del tecnico bianconero, con l’eliminazione dalla Champions League per mano del Lione fatale per il futuro dell’allenatore. Sotto l’immagine su Instagram che informava i tifosi dell’Esonero di Sarri, è spuntato momentaneamente il like galeotto di Emre Can. Poi, poco dopo, sono arrivati quelli di Mario Mandzukic e di ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Juventus, esonerato Maurizio #Sarri - DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, si valuta il futuro di #Sarri Gli scenari - officialmaz : Se scegli #Sarri non puoi pretendere il 'tutto e subito'. Se scegli Sarri devi avere pazienza e creare una rosa ad… - ntefida : RT @clape87: Preferisco rimandare qualsiasi commento sull'esonero di #Sarri al momento in cui verrà annunciato il suo successore. Per quel… - marioMSCWI : @DondiegoSospeso @ZZiliani Una? Beh, io direi (ma pure l’Ajax) zero vittorie. Ziliani è stato più buono di Cucchi,… -