Escort è positiva al Coronavirus ma fugge e scompare nel nulla: si temono contagi (Di sabato 8 agosto 2020) Una donna che esercita come Escort si è dileguata dopo che le è stato comunicato l’esito, positivo, del tampone. Non sarà facile ricostruire la rete di contatti C’è una certa preoccupazione in seguito alla scoperta di un caso di positività che potrebbe essere venuto in contatto con molte persone. Si tratta di una Escort, trovata … L'articolo Escort è positiva al Coronavirus ma fugge e scompare nel nulla: si temono contagi NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Adnkronos : Covid, 'escort positiva a Crotone: da ieri perse le sue tracce' - fanpage : Allerta Coronavirus in città - Deltacetum : Dopo la storia della escort che è stata trovata positiva al Covid-19 e si è data alla macchia per non fornire le ge… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Covid, 'escort positiva a Crotone: da ieri perse le sue tracce' - giannettimarco : RT @ilmessaggeroit: Virus, escort positiva a Crotone ma da ieri si sono perse le sue tracce: caccia anche ai suoi clienti -