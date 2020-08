Dybala: «Non ci sono scuse o parole facili per le sconfitte» (Di sabato 8 agosto 2020) Paulo Dybala, attaccante della Juve, ha scritto un messaggio a conclusione della stagione. Le parole dell’argentino Attraverso il suo profilo Instagram, Paulo Dybala ha salutato così la stagione appena conclusa, provando a tirare le somme della sua annata. «Un anno diverso, strano, un anno difficile per tutti, non ci sono scuse o parole facili per le sconfitte, ma c’è gioia per quello che abbiamo vissuto! Volevamo di più come tutti voi sicuramente! Quest’anno ci siete mancati nella parte più bella del torneo ma speriamo di festeggiare con voi nel prossimo! Grazie per il supporto e l’affetto di sempre. Fino alla fine… Forza Juve» View this post on ... Leggi su calcionews24

forumJuventus : GdS: 'Dybala, per l'appuntamento più importante della stagione vuole esserci. Le sensazioni sono positive e l'ottim… - forumJuventus : Garcia: 'La Juve ha giocato ogni tre giorni, potrà accusare stanchezza e infortuni. Ronaldo? Ci basta sapere che no… - hunter3791 : @EdoardoMecca1 Per il capitano è Dybala. Bonucci non sa nemmeno lui come ha fatto a diventare capitano. - TuttoMercatoWeb : Dybala: 'Anno strano, ma non ci sono scusa per le sconfitte. Volevano tutti di più' - giusyoni : @settimo771 Su Dybala lo ha risanato ti ricordo!! Perché lo stesso era in partenza e senza passare dal via! Quindi… -