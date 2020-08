Dl agosto: per i ristoranti niente bonus. Ma resta la lotta al contante (Di sabato 8 agosto 2020) Roma, 8 ago – Vertice che si conclude in tarda serata, misure annunciate in precedenza che saltano, veti incrociati, discussioni, cifre roboanti e annunci trionfali. Anche il Dl agosto non fa eccezione e segue l’ormai consolidata prassi del governo giallofucsia ai tempi dell’emergenza coronavirus. Il Cdm sembra dunque aver trovato l’intesa sulle misure per sostenere l’economia prossima al collasso causa pandemia: interventi per circa 25 miliardi di euro. Nonostante queste siano le cifre stimate reali, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ormai in balia della sindrome da “potenza di fuoco”, rilancia: “Approvati interventi complessivi per 100 miliardi, misure per il Sud di portata storica”. niente bonus per i clienti dei ristoranti Al di là degli annunci ... Leggi su ilprimatonazionale

Ultime Notizie dalla rete : agosto per Commercialisti, odissea di agosto per scadenze e adempimenti: «Così non chiudiamo i bilanci» Corriere della Sera Il Covid non ferma il “Festival della Dieta Mediterranea” e il “Premio Vigna Bio”

Nel rispetto di tutte le misure anti Covid-19, si terrà anche quest’anno il Festival della Dieta Mediterranea, in programma dal 7 agosto al 1° settembre 2020 a Pioppi. L’iniziativa è promossa dal Muse ...

A Marina il primo campo di paddle del litorale pisano: "Può spingere il turismo sportivo"

A Marina di Pisa arriva una nuova disciplina sempre più in voga. Sui campi del Tennis Club Tweener Litorale Pisano, in via Arnino, è arrivato il paddle, uno sport a metà strada tra il tennis e lo ...

