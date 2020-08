Coronavirus, positivi 8 frati francescani ad Assisi (Di sabato 8 agosto 2020) Otto frati francescani sono risultati positivi al Coronavirus , ad Assisi. E' quanto viene riportato nella rivista on-line San Francesco. Sono tutti novizi, presenti nella struttura del adiacente alla ... Leggi su corrieredellosport

Rinaldi_euro : Coronavirus, rabbia del Pd per la caserma di Treviso: '246 su 281 migranti positivi, una vergogna nazionale' – Libe… - you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 12.924 • Deceduti: 35.190 (+3, +0,01%) • Dimessi/… - matteosalvinimi : Più sbarchi uguale più contagi: crescono i positivi in Sicilia, e quasi la metà dei casi riguarda immigrati. Questo… - pasto_388 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 12.953 • Deceduti: 35.203 (+13, +0,04%) • Dimessi/Guariti:… - OKsiena : CORONAVIRUS: 23 NUOVI CASI IN TOSCANA, 8 POSITIVI DOPO UNA VACANZA ALL -