Coronavirus nel Lazio, 20 nuovi contagi e un morto. Positivo un bambino di 8 anni (Di sabato 8 agosto 2020) Nel Lazio oggi, sabato 8 agosto 2020, si registrano 20 nuovi casi di Coronavirus e un decesso. 'Di questi sei sono casi di importazione: tre casi di rientro dalla Romania, un caso dagli Stati Uniti, ... Leggi su leggo

repubblica : Coronavirus nel mondo, seconda ondata in Spagna. Madrid è la più colpita [aggiornamento delle 09:48] - Agenzia_Ansa : I casi di contagio da coronavirus registrati ufficialmente in Africa hanno superato il milione: lo riportano i medi… - RaiNews : #coronavirus Oms, contagi tra bambini aumentati di sette volte. Superati 19 milioni di casi nel mondo - 24emilia : RT @RegioneER: #sanitaER #Coronavirus, l'aggiornamento: 44 nuovi casi positivi, di cui 30 asintomatici da screening. L'assessore @raffaeled… - CTodde : RT @DrGregHouse73: Nel mio piccolo avevo notato una impennata di ricoveri tardivi, forse per paura, ore e ore dopo, quando ormai la necrosi… -